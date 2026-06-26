MLB／噓聲竟成最佳燃料！哈波擊出致勝轟手勢惹議：我是比無名指

費城人今日在國民主場上演5分落後大逆轉，明星強打哈波（Bryce Harper）在9局轟出超前兩分全壘打，率隊以10：5擊敗國民。面對國民球迷不斷噓聲，哈波則坦言自己並不在意，並享受這樣的氛圍。

事實上，費城人今天開賽就陷入苦戰，先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）此役主投5局，被敲7支安打失5分，送出6次三振，未能延續近期壓制力。

桑契斯表示，雖然自己今天投得不理想，但隊友的逆轉讓他備受鼓舞，「今天我失投了幾顆球，被對方掌握住，除此之外，我今天的感覺其實很好。但隊友能這樣把我救回來，真的很激勵人心。」

勝負分野出現在9局上，史瓦伯（Kyle Schwarber）率先敲安後，哈波鎖定國民後援瓦蘭德（Gus Varland）的變速球，一棒掃向左外野，轟出超前兩分全壘打。這一轟除了是哈波本季第17發全壘打，也讓費城人成為大聯盟史上首支3場比賽都靠9局超前全壘打贏球的球隊。

哈波轟出致勝一擊後，費城人攻勢仍未停歇，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）補上一支帶有打點的二壘安打，接著希爾（Derek Hill）再轟出兩分全壘打，單局豪取5分。

回到熟悉的國民球場，哈波全場不斷遭右外野球迷高聲叫囂。敲出致勝轟後，他在繞壘時特別向觀眾席比出手勢，引起熱議。

「我是比無名指，大家記得幫我寫出來。我們前幾天就聽到那些聲音了，他們今天也一直對透納喊話，這其實有點奇怪，畢竟他曾經幫這支球隊拿過世界大賽冠軍。」

哈波表示，自己並不在意這些噓聲，「這就是比賽的一部分，我很喜歡回到這裡比賽。我對這座球場非常熟悉，也很喜歡在這裡打擊，我曾經在這裡敲出不少重要全壘打，也留下很多精彩時刻。」

「我曾在這裡流汗奮戰7年，我依然很尊敬這支球隊和球場工作人員，我很享受。我喜歡這種感覺。」哈波賽後笑說。

不僅如此，馬許（Brandon Marsh）也認為球迷的噓聲成了哈波的動力，「大家都聽得到那些球迷在喊什麼。哈波因為太出色，所以總是承受很多壓力。我不知道該怎麼形容那支全壘打，但當時球隊真的需要他，而他也再次挺身而出，完成又一個瘋狂的第9局。」

費城人主帥馬丁利（Don Mattingly）則表示，哈波天生就是屬於大場面球員，「他從來不怕舞台，我甚至認為球迷愈噓他，反而愈能激發他的表現。」

「最近這幾場真的很瘋狂，你會想『這種逆轉到底還能發生幾次？』結果馬許先開啟攻勢，接著整支球隊就一路滾動起來了。」馬丁利補充道。

此外，國民總教練布特拉（Blake Butera）稱讚哈波的打席內容，「他的策略非常堅定，我們想把球引誘到好球帶外，但他沒有上當。等到真正進入好球帶時，他就把球確實擊向反方向，打出一支非常漂亮的全壘打。」

哈波此役3打數2安打、貢獻3分打點，9局轟出的致勝兩分砲不僅是本季第17發全壘打，也是他生涯第9支在9局或延長賽擊出的超前全壘打，同時也是他生涯在國民球場累積的第103轟。