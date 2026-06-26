MLB／哈波超前轟擊垮國民！費城人締史上首見「9局」神記錄

費城人今日在國民主場上演驚奇逆轉秀，9局雙方5：5平手時，明星強打哈波（Bryce Harper）轟出超前兩分全壘打，成功克服最多5分落後，帶動球隊單局猛灌5分，終場以10：5擊敗國民。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，費城人也成為大聯盟史上首支單季三度在第9局敲出逆轉全壘打的球隊。

事實上，費城人今天開賽就陷入苦戰，先發左投桑契斯（Cristopher Sanchez）首局遭米德（Curtis Mead）拿下系列賽第3轟、本季第14轟，帶領球隊首局灌進4分。3局下楊恩（Jacob Young）再敲出帶有打點安打，將比數拉開至5：0

不過6局上，哈波敲出安打後，馬許（Brandon Marsh）鎖定國民先發右投卡瓦利（Cade Cavalli）的變速球轟出系列賽第3發全壘打、本季第12轟，替費城人打破鴨蛋，也展開反攻序幕。馬許這個系列賽手感火燙，4場比賽17打數9安打，打擊率高達5成29，另有1支二壘安打、3發全壘打、6分打點及6得分，今天也入選國聯明星賽最終票選名單。

「這個系列賽我得到不少可以攻擊的球，當然不是每次都會有這種機會，所以一定要把握。」馬許賽後表示。

7局上費城人持續施壓，頂級新秀克勞佛（Justin Crawford）與透納（Trea Turner）連續安打後，重砲史瓦柏（KyleSchwarber）、哈波及馬許接連選到保送，其中後兩次更擠回2分，將比分追近至4：5。隨後波姆（Alec Bohm）擊出滾地球，成功跑回追平分，雙方形成5：5平手。

總教練馬丁利（Don Mattingly）也透露，當時球隊策略就是想辦法讓前段棒次有打點機會，「第7局大家非常有耐心，我們希望在史瓦伯和哈波上場前先製造壘包壓力，結果一切開始滾動起來。」

比賽關鍵出現在9局，史瓦伯率先敲安後，哈波面對國民後援瓦蘭德（Gus Varland）第一顆變速球，一棒轟向左外野，擊出超前兩分全壘打，完成個人本季第17轟，也讓費城人成為大聯盟史上首支3場比賽都靠超前全壘打逆轉取勝的球隊。

然而，費城人9局攻勢仍未停止，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）先敲出帶有打點的二壘安打，希爾（Derek Hill）再補上一發兩分砲，單局灌進5分，最終以10：5完成逆轉。

值得一提的是，費城人本季3場在9局擊出逆轉全壘打的比賽，對手全都是國民。

首場交手時，馬許先在9局轟出追平兩分砲，隨後史托特（Bryson Stott）再補上超前三分砲，帶動單局8分大局，最終費城人以14：9獲勝；第二場交手則是由代打上陣的希爾敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4氣走國民。

哈波此役3打數2安打，貢獻3分打點，其中9局下的兩分砲成為勝負分水嶺，幫助費城人在最後半局攻下5分完成逆轉，這發超前兩分全壘打，不僅是他生涯第9支9局或延長賽的超前全壘打，也是他在國民球場累積的第103轟。

休賽季期間，哈波與費城人完成一紙1年1000萬美元的延長合約，持續為球隊效力，本季目前打擊率2成64，累積44支安打、17支全壘打與52分打點，持續維持穩定表現。

除了打擊火力外，哈波在一壘及右外野的守備同樣穩定，本季75場比賽僅發生3次失誤，守備率高達9成95，攻守兩端都是球隊的重要支柱。

此外，費城人今年4月底一度只有9勝19敗，但近53場豪取36勝17敗，贏下此戰後，系列賽不僅取得3勝1敗、近10場拿下7勝，更在本季81場比賽打完後取得45勝36敗戰績，距離國聯東區龍頭僅剩4場勝差。巧合的是，2022年一路闖進世界大賽的費城人，同樣在前81場打完後繳出43勝38敗，讓外界開始聯想到兩支球隊的相似軌跡。

費城人下一個系列賽將前往紐約挑戰大都會，由惠勒（Zack Wheeler）掛帥先發；國民則將作客金鶯，由左投艾瓦瑞茲（Andrew Alvarez）先發，對決羅傑斯（Trevor Rogers）。