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MiLB／林珺希正式加盟美職海盜 擁大聯盟水準之上的轉速

中央社／ 記者謝靜雯台北26日電
18歲投手林珺希（圖）26日完成簽約程序、正式加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，他透過新聞稿表示，到國外打球一直是從小到大的夢想和目標，很榮幸也很開心可以有機會往美國發展，接下來也會繼續為了登上大聯盟而努力。中央社（展逸國際企業提供）
18歲投手林珺希（圖）26日完成簽約程序、正式加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，他透過新聞稿表示，到國外打球一直是從小到大的夢想和目標，很榮幸也很開心可以有機會往美國發展，接下來也會繼續為了登上大聯盟而努力。中央社（展逸國際企業提供）

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18歲投手林珺希完成簽約程序、正式加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，海盜亞太區總監江睿彥長期追蹤、看見潛力，稱讚林珺希有優異直球品質、轉速在美職大聯盟水準之上。

畢業自桃園大溪高中的林珺希業餘時期是投、打二刀好手，去年也有入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，幫助台灣奪下季軍。

林珺希加盟美職海盜隊，也讓大溪高中今年一口氣出現兩名旅外球員，另外1人為投手賴謙凡；林珺希以合約總值約65萬美元（約新台幣2070萬元）加盟。

林珺希透過新聞稿表示，到國外打球一直是從小到大的夢想和目標，很榮幸也很開心可以有機會往美國發展，接下來也會繼續為了登上大聯盟而努力。

林珺希特別提到，這樣的機會得來不易，很感謝桃園市張滄彬老師，讓他可以有最好的訓練環境，也感謝大溪高中校長莊祿崇和棒球隊總教練鄭錦繁，以及所有教練團一路上的給予的指導和鼓勵。

匹茲堡海盜亞太區總監江睿彥長期追蹤林珺希的成長，他表示：「林珺希擁有強壯的肩膀、乾淨的揮臂機制、優異的直球品質、大聯盟水準以上的轉速，對變化球的掌控能力也很穩定。」

海盜副總裁暨國際球探總監關（Max Kwan）表示，林珺希是一位極具潛力的年輕投手，在過去幾年一直密切關注發展，「他流暢的投球動作與優異的球路旋轉能力，十分符合我們投手養成的方向。」

關也強調，相信林珺希還有許多潛能尚待開發，期待協助林珺希將天賦提升到更高的層次。並將這次簽約歸功於江睿彥，認為是江睿彥的努力讓球隊在爭取林珺希加盟時處於最有利的位置。

關同時表明，海盜隊的環太平洋球探團隊在各地持續深耕、成果卓著，這次的簽約再次證明了海盜隊對環太平洋市場的重視，以及長期投資這個市場的承諾是正確的。

林珺希 海盜 大聯盟

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