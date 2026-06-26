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MLB／李灝宇視「阿土伯」為學習對象 老虎教頭：我很開心聽到

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

2026世足賽

老虎隊今天在主場與太空人隊展開3連戰，當太空人「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）賽前打擊練習時，台灣好手李灝宇在一旁觀摩，被「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）記者注意到了。

現年36歲的亞土維生涯3度奪下打擊王、有1座MVP和2枚世界大賽冠軍戒指，生涯打擊率0.301，OPS值0.823，是近代最具代表性的二壘手。麥考斯基指出，由於太空人昨天才在多倫多比賽，亞土維深夜才抵達底特律。

然而今天比賽開打前4個多小時，亞土維就出現在球場上，提早進行打擊練習。當亞土維訓練時，李灝宇就站在休息區前方，專注觀察他每一次揮棒。

李灝宇受訪時談到這樣做的原因，「我想看他打擊。因為我們在休士頓時，我敲了一支二壘安打，他告訴我，他真的很喜歡我的揮棒。那支二壘安打其實沒完全打紮實，但他說：『如果你有好的揮棒，就會得到好的結果。』」

太空人「阿土伯」亞土維。 路透
太空人「阿土伯」亞土維。 路透

麥考斯基寫道，可以想像這番話，對仍在大聯盟摸索的李灝宇帶來多大影響。李灝宇還說：「我真的很開心，他可能是名人堂球員，一位名人堂級球員告訴我，他喜歡我的揮棒，這真的很棒。」

老虎隊教頭辛區（A.J. Hinch）曾在太空人執教多年，對亞土維非常熟悉，他也對李灝宇的行為給予肯定，「這聯盟有很多值得追隨的球員，我要求我們所有年輕球員，都要去注意偉大球員如何做該做的事。灝宇說得沒錯，他應該向亞土維學習。我很高興聽到灝宇去看他訓練，我覺得自己很幸運，能和亞土有過交集，看他作為球員、男人、丈夫與父親逐漸成熟，真的很高興我們年輕球員有注意到這些。」

自從本季第二度上大聯盟後，李灝宇看起來像完全不同的打者，本月前11場比賽，打擊率0.382，OPS值0.929。辛區表示，「我覺得他對自己的信念成長了，看他在打者會議有更多互動。當隊友調侃他時，他會反過來開玩笑。整體來說作為隊友，他正在做年輕球員該做的事，生涯初期先低調，再學習、成長、慢慢敞開自己並消化這一切。」

李灝宇則是提到打擊教練布達爾（Michael Brdar）的協助，「打擊教練幫我很多，我就是照他們希望的方式去做，結果也很好。他們看到我沒有太多拉打，告訴我要轉動棒頭，情況就開始變好，這幫助我很多。」

老虎 太空人 李灝宇 Jose Altuve

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