MLB／大谷翔平明星賽超高人氣 費城球迷不滿自家全壘打王遭冷落

道奇日籍巨星大谷翔平在今年大聯盟明星賽球迷票選中，以雙聯盟最高票確定先發出場，再度寫下歷史。不過，由於今年明星賽將在費城費城人主場舉行，費城球迷對自家全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）未能獲選先發相當不滿，也在社群上引發爭議。

MLB官方於25日（台灣時間26日）公布明星賽先發野手球迷票選第1階段結果，大谷一共獲得334萬1257票，不僅在國聯指定打擊部門大幅領先，也以雙聯盟最多票直接鎖定明星賽先發席次，不必進入第2階段決選。

這也是大谷生涯首次成為雙聯盟票王，寫下繼鈴木一朗（Ichiro Suzuki）後，日本球員再度在明星賽票選中站上頂端的壯舉。

今年大聯盟明星賽將於7月14日（台灣時間15日）在費城人主場費城舉行。一般而言，明星賽舉辦城市的地主球員往往會獲得更多球迷支持，但來自西岸道奇的大谷仍能以壓倒性票數登上第一，也再次證明他在全大聯盟的超高人氣與巨星號召力。

不過，這項結果也讓費城球迷相當不滿。史瓦伯在結果公布時已敲出大聯盟獨走的29支全壘打，但他在指定打擊部門僅獲得250萬7833票，最終不敵大谷。由於史瓦伯去年即使拿下全壘打王與打點王，MVP票選仍在沒有任何第1名選票的情況下敗給大谷，這次明星賽票選再度落後，也讓費城球迷情緒更加激動。

史瓦伯高居聯盟全壘打王。 路透社

不少費城球迷在社群上留言抱怨，認為史瓦伯被低估，批評這項結果「完全是胡扯」，也有人直言「史瓦伯總是因為大谷而受到不公平對待，太糟了」、「大谷不值得排在史瓦伯前面」、「別鬧了」、「還給史瓦伯公道」、「這可是在費城舉辦」、「要對大谷送上噓聲」。雖然這些反應帶有濃厚地主球迷情緒，但也凸顯史瓦伯本季火力表現與大谷人氣之間的對比。

大谷今年明星賽獲選先發，也讓他再添一項歷史紀錄。這是他自2021年首次入選明星賽以來，連續第6年入選，而他這次在指定打擊部門第6度先發，正式超越紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），獨居大聯盟史上指定打擊明星賽先發次數最多紀錄。

本季大谷從開季起以二刀流身分全力出擊，打者方面繳出打擊率2成95、17轟的成績，投手方面則累積8勝2敗、防禦率1.58，攻守兩端都維持驚人表現。如今他以雙聯盟最高票挺進明星賽，不僅代表球迷對他的肯定，也象徵他仍是大聯盟最具代表性的看板球星。