MLB／岡本和真新秀年18轟追平城島健司 明星賽票選挑戰日本第一人

藍鳥日籍強打岡本和真今天主場對遊騎兵的9局下轟出兩分全壘打，本季第18號，一舉追平2006年西雅圖水手城島健司的紀錄，並列日本球員轉戰大聯盟新秀年全壘打榜第3位，距離大谷翔平保持的22轟紀錄，只差4支全壘打。

岡本和真這一擊擊球初速108.1英里（約174.0公里），飛行距離420英尺（約128.0公尺），擊球仰角26度，不過藍鳥最終仍是以1分之差飲恨。

岡本和真近5戰敲出3轟，單月至今累積6轟，目前他在全壘打與打點兩項數據均高居隊內第一，雖然只是赴美第一年，卻已經在多倫多打線中扮演關鍵角色。

值得一提的是，MLB官方今天也公布7月14日（台灣時間15日）於費城舉行的明星賽先發野手第1階段球迷投票結果。岡本在美聯三壘手部門以212萬5888票逆轉登上第1名，力壓坦帕灣光芒重砲卡米奈羅（Junior Caminero）的210萬3882票，成功挺進第2階段決選投票。

幾天前第2次中間票選公布時，岡本還以大約2萬8000票落後卡米奈羅。沒想到第1階段最終結果出爐，岡本完成漂亮逆轉，從第2名衝上第1名，也讓日本球迷相當振奮。

明星賽第2階段投票將在台灣時間30日展開，一路持續到7月3日。第1階段得票數將重新歸零，由各位置前2名進行一對一決選。岡本若能在決選中再次擊敗卡米奈羅，將以大聯盟新人身分成為美聯明星賽先發三壘手，挑戰日本內野手史上前所未有的壯舉。

過去日本球員在大聯盟明星賽留下不少紀錄，但日本內野手從未在明星賽出賽。至於大聯盟新人年就登上明星賽舞台的日本球員，過去也只有2001年西雅圖水手鈴木一朗、2003年紐約洋基松井秀喜、2008年芝加哥小熊福留孝介3人。岡本如今有機會在菜鳥球季加入這份罕見名單，甚至更進一步爭取先發位置。

美國媒體《Athlon Sports》也對岡本的表現給予高度肯定，指出他替藍鳥打線補上期待已久的厚度，是整個休賽季最被低估的補強之一，認為他能進入明星賽競爭並不令人意外。

不過該媒體也提醒，岡本接下來將與同樣打出優異球季的卡米內羅正面對決，爭取先發位置仍會是一場激烈競爭。