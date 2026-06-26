MLB／差2個出局數！9局挨轟砸鍋「無安打」比賽 金寶：我很遺憾

光芒距離隊史睽違15年的無安打比賽只差最後2個出局數，卻在9局功虧一簣。剛遭大都會釋出的老將明星終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）登板關門時，被皇家菜鳥簡森（Carter Jensen）轟出兩分砲，讓合力無安打比賽就此破滅。不過光芒最終仍以13：2大勝皇家，四連戰雙方各取2勝。

此役光芒採用牛棚車輪戰，萊古米納（Casey Legumina）擔任開局投手，主投1.1局、僅用14球沒有失分；接手的西摩（Ian Seymour）則投出代表作，主投7局僅投出1次保送、飆出本季新高7次三振，完全沒有被敲出安打，唯一讓打者上壘是在6局保送馬提（Starling Marte）。此役結束後，西摩防禦率也從4.98降至4.32。

來到9局，光芒推出剛加盟球隊不久的金布洛爾關門，沒想到他先保送首名打者馬提，接著三振托爾伯特（Tyler Tolbert），隨後遭簡森轟出兩分全壘打，讓合力無安打比賽宣告破功。金布瑞爾隨後仍完成最後2個出局數，替球隊守住勝利。

事實上，這發全壘打並非失投。金布洛爾當時投出一顆95英里的四縫線速球，位置偏高且接近好球帶上方，但仍被詹森掌握擊出全壘打。

賽後金布洛爾坦言，未能完成最後兩個出局數相當遺憾。

「我很遺憾沒能把它完成。西摩投得太不可思議了。有時候你會希望他繼續投下去完成第9局，但看到他今天的表現，真的非常精彩。」

值得一提的是，賽後不少球迷質疑球隊的調度，質疑總教練在西摩在仍有餘力的情況下退場，也讓外界認為他原本有機會挑戰生涯代表作，金布洛爾也在社群媒體上遭到不少球迷批評。

西摩此役投滿90球，其中67球是好球。總教練凱許（Kevin Cash）指出，球隊從未考慮讓他續投第9局。

「我們原本設定的目標就是80到90球，代表他已經逐漸恢復先發投手的用球量，而他確實做到這一點。」

凱許解釋，「如果他的球數再少一些，或許會考慮讓他續投。但一個月前，他還只是投1、2局、每場約30球的中繼投手。我們必須非常謹慎，90球就是今天的上限。」

對於無緣挑戰第9局，西摩則表示沒有遺憾，「能贏球才是最重要的。當然，如果能投第9局會很酷，但教練團一直都會把我的最佳利益放在第一位，我完全相信他們。」

西摩也認為，關鍵在於自己持續把球投進好球帶，「當你掌控球數、持續攻擊好球帶，好事自然就會發生。長局數也讓我的投球節奏越來越順。」

皇家總教練奎塔羅（Matt Quatraro）也盛讚西摩的表現。

「他的球路很有欺騙性，球會突然衝到打者面前，而且配球非常出色，軟硬球搭配得很好，我們始終沒辦法掌握擊球點，他今天投得非常棒。」

另外，先前金布洛爾提到，現階段比起個人成績，他更享受與隊友及家人一起度過每一天。

「棒球仍然帶給我很多東西。我有機會把自己學到的經驗分享給年輕球員，但同時，我每天也從這些隊友身上得到很多回饋。」

金布洛爾進一步表示，「能帶著孩子來到球場，讓他們體驗爸爸身為大聯盟球員的生活，學習禮貌、了解一群職業球員每天努力工作的樣子，這些都是我近幾年特別享受的事情。」

「如果明天醒來，我還能回到這裡繼續做同樣的事情，那對我來說就是美好的一天。」金布洛爾補充道。

若成功完成無安打比賽，將是本季大聯盟第2場無安打比賽。上一場發生在5月26日，由太空人3名投手聯手封鎖遊騎兵；至於最近一次由單一投手完成無安打比賽，則是道奇2屆賽揚王牌左投史奈爾（BlakeSnell）於2024年8月締造。

此外，這原本也有機會成為光芒自2010年賈薩（Matt Garza）對老虎投出無安打比賽以來，隊史首場無安打比賽。

除了投手群精彩演出外，光芒打線同樣火力全開，全場敲出15支安打、攻下13分，其中包括4發全壘打。年僅22歲的新星卡米奈羅（Junior Caminero）也寫下生涯新頁，全場轟出3發全壘打，包括首局兩分砲、5局陽春砲，以及8局面對野手登板時的三分砲，完成生涯首次單場三響砲。

根據大聯盟統計，自1961年擴編年代以來，光芒成為史上第2支在同一場比賽同時出現8局以上無安打挑戰，以及球員單場三響砲的球隊，上一支是2025年的紅人。不過，大聯盟史上至今仍未出現過同一場比賽兼具無安打比賽與單場三響砲的紀錄。