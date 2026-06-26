MLB／大谷翔平獲334萬票人氣無敵 連續6年入選明星賽

美國職棒大聯盟MLB公布全明星賽球迷票選第一階段結果，大谷翔平以334萬1257票榮登全大聯盟人氣王，將直接擔任國聯明星隊指定打擊先發；克萊門特（Ernie Clement）以323萬2932票高居美聯第一，確定擔任美聯明星隊先發二壘手。

路透社報導，兩個聯盟各守備位置票數前兩名球員晉級第二階段票選，以決定其餘明星賽先發陣容；唯獨國聯指定打擊及美聯二壘手因票數最高，已直接取得先發資格，不再進行第二輪票選。

這是現年31歲、4屆全票MVP的大谷連續第6年入選明星賽，他曾於2021年及2024年明星賽登板投球。

本賽季截至目前，大谷已出賽73場，打擊率2成95、整體攻擊指數（OPS）0.963，累計17支全壘打、46分打點；投球方面繳出8勝2敗、防禦率1.58，若維持到球季結束，將創下生涯最佳防禦率。

30歲的克萊門特則是生涯首度入選明星賽。他本季出賽77場，打擊率2成92，擊出7支全壘打、20支二壘安打，以及28分打點。他在去年季後賽大放異彩，18場季後賽打擊率高達4成11，率領多倫多藍鳥闖進世界大賽，但最終不敵大谷效力的洛杉磯道奇。

第二階段投票將於6月29日至7月2日舉行，明星賽先發及替補名單將於7月4日晚間公布。明星賽將於7月14日在費城（Philadelphia）舉行。