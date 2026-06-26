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MLB／賴謙凡從大溪投向洋基 賴爸爸曝在禱告中找到方向

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
賴謙凡加盟紐約洋基隊。記者陳宛晶／攝影
賴謙凡加盟紐約洋基隊。記者陳宛晶／攝影

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來自台東，高中赴桃園就讀大溪高中，賴謙凡將自己投向美國職棒傳統豪門紐約洋基隊，棒球之路上的每一次選擇，都來自他自己，爸爸賴世山透露，「去大溪，他說是他禱告來的，上帝跟他說的，洋基應該也是。」

賴謙凡從台東錦屏國小少棒隊展開棒球路，啟蒙教練正是他的父親賴世山，考量就近照顧，讓兒子跟著自己開始打球，一開始什麼位置都練，「他的協調性、臂力都不錯，3、4歲丟球就很準。」賴爸爸回憶小時候帶兒子去夜市，攤位老闆看到他，都說「底迪前面一點」，結果帶回一堆戰利品娃娃，「老闆都想那麼小，怎麼會那麼準。」

賴謙凡從台東新生國中畢業後，遠赴桃園就讀大溪高中，出自他自己的想法，賴謙凡說：「國中時還沒有很好，要自己找球隊，想去外縣市打球，剛好找到鄭教練（鄭錦繁），很感謝他們收外縣市的學生，畢竟那時還沒有什麼收外縣市的。」

賴爸爸則透露，賴謙凡很自主、有自己想法，國中、高中都是他自己選的，「我們家是基督徒，他是自己禱告說要去大溪的。」就連選擇洋基，也是放手孩子自己決定。

被問到是否想過兒子會到美國打球，賴爸爸笑答：「有！很早就規畫了，所以姊姊一個要當翻譯、一個要當會計。」

賴謙凡加盟紐約洋基隊。記者陳宛晶／攝影
賴謙凡加盟紐約洋基隊。記者陳宛晶／攝影

洋基 賴謙凡 台東

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