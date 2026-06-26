MLB／對洋基的印象不意外是王建民 賴謙凡：雖然我還沒出生

象徵紐約洋基隊榮光歷史的條紋球衣，大溪高中18歲右投賴謙凡今天在加盟記者會正式披上，談到對這支球隊的印象，他說出的名字當然是王建民，「雖然他在投時，我還沒出生。」

王建民為史上第一位效力洋基的台灣選手，且在這支球隊留下輝煌戰績，帶動台灣人瘋美職，讓洋基打線成為當時台灣球迷口中的「早餐店打線」，2005年4月30日（美國時間）於大聯盟初登板，2006、07年繳出連兩年19勝賽季，都發生在賴謙凡出生之前；王建民最後一季於大聯盟出賽為2016年效力皇家隊，當時賴謙凡也還只有8歲。

獲得美日球團搶人，最終選擇洋基，賴謙凡坦言，這件標誌性的條紋衫，多多少少有一點加分。被問到對洋基的印象，他表示當然是王建民，以及傳統強權、悠久歷史，「雖然他投時，我還沒出生，是從大人口中傳下來、看影片，知道他是非常強的球員。」被問到連兩年19勝會是目標嗎？他回答：「會想超過吧！」

賴謙凡提到，去年U18世界盃看到美國隊的強大，其實自己有點受挫，看到國外的投手實力，心裡懷疑「我這樣能出國嗎？」、「覺得自己可能還不夠」，他說這刺激自己要變得更強才能出國，也針對變化球、身體素質持續加強。

賴謙凡透露目前英文程度，會聽、但還不太會講，「還要再敢說一點，可能去到一個全新環境後會更敢講。」談到接下來的目標，他表示，不要受傷還是重點，「身體就是自己財產，能走到哪裡，我覺得自己盡力就好。」