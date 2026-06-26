MLB／很想賴謙凡留下來但是… 王建民：留下來也選不到

紐約洋基隊過往只簽過兩位台灣選手，分別是2000年王建民、2009年郭阜林，相隔16年獵才雷達再於寶島捕獲好手。18歲右投賴謙凡今天的簽約記者會上，兩位洋基前輩也現身。王建民自己也曾親眼見證過賴謙凡的投球，身為中信兄弟隊投手教練的他，坦言很想把他留下來，但後來想想，「留下來，我們這隊也選不到，還是希望他可以挑戰美國。」

王建民身披洋基球衣留下輝煌戰績，帶動台灣人瘋美職，讓洋基打線成為當時台灣球迷口中的「早餐店打線」，2005年4月30日（美國時間）於大聯盟初登板，2006、07年繳出連兩年19勝賽季，都發生在賴謙凡出生之前；王建民最後一季於大聯盟出賽為2016年效力皇家隊，當時賴謙凡也還只有8歲。

王建民透露，之前在NIKE Camp就有看過賴謙凡，「看到他的條件很好，有挑戰旅外的機會，後來也從一些比賽影片看到他一直進步，真的很棒。」他笑說，「當然很希望他可以留下來，但想想留下來，我們這隊也選不到，還是希望他可以挑戰美國。」

王建民給予叮嚀，「洋基是美職的其中一隊，在全世界職棒算是門面、是最好的，希望他過去後繼續努力不斷提升自己能力，不斷前進，才有機會再往上爬。」