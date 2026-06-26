MLB／相隔16年再簽台將 洋基看賴謙凡能力「不需太多考慮」

美國職棒大聯盟傳統豪門洋基隊時隔16年再於台灣獵才，簽下來自大溪高中的18歲右投賴謙凡，今天在六福萬怡酒店為他舉辦加盟儀式，正式披上洋基球衣、球帽。

洋基全球球員招募統籌史拉特（Matt Slater）感謝賴謙凡的家人全力投入和支持，促成這次簽約，「特別感謝他的爸爸、媽媽和大姐、二姐，以及謙凡的親戚們，邀請我們共進一頓很棒的晚餐。」他提到，賴謙凡展現的能力，球團認為未來可以養成一位好的大聯盟選手，不只身體技術上，心理上也必須做很多努力，「希望謙凡可以作為一個案例，讓台灣選手往這個目標前進。」

史拉特表示，「這次簽約對洋基意義重大，我們已經16年不曾簽下台灣選手、12年沒簽過亞洲選手，在Mario（Mario Garza，國際球探部門總監賈薩）的帶領下，希望未來可以簽下更多各國好手，相信球團可以招募更多全球球員，讓球隊選手組成更加多樣化。」

賈薩提到，追蹤賴謙凡兩年多，看到他在場上的能力，不需要太多考慮，直球95、96哩且具尾勁，曲球也屬於頂尖等級，其他能力也都很好，洋基非常期待他未來能帶來更多貢獻，賴謙凡也很清楚自己必須做什麼才能成功。」前幾周與他本人及家人見面後，更進一步認識他的生活，他的自信和個性來自桃園與家庭的培育，「我們也會全力投入在他身上，幫助他有一天能站上大聯盟。」

賈薩也提到，在座的王建民、郭阜林都知道，在美國打球的艱辛，每天要面對不同的挑戰，但他們相信賴謙凡已經準備好迎接挑戰，