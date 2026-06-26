MiLB／林維恩傷勢不妙！美媒曝恐遭遇UCL撕裂傷

運動家隊3A台灣左投林維恩6月14日被放進傷兵名單，運動家農場媒體《A's Farm》總編輯莫里亞蒂（Bill Moriarity）指出，林維恩可能遭遇尺側副韌帶撕裂傷勢（UCL）。

《Athletics Roundtable》記者伯克（Jason Burke）先前提到，林維恩是肩膀拉傷。莫里亞蒂今天發文提到林維恩，「目前已看過幾位醫生。先前我們聽說，他被診斷為肩膀拉傷，不過我今天聽到的消息是，也可能有尺側副韌帶撕裂的情況。目前仍在等待更多資訊，希望一切往好的方向發展。」

林維恩目前位居運動家農場第4、官網百大新秀第95。本季他從2A出發，先發10場，51.1局飆出53次三振，防禦率1.93，每局被上壘率0.84。美國時間6月5日升上3A後，總計只投2場，1.2局狂掉8分，防禦率43.20。