MLB／李灝宇再先發連5場敲安 今井達也6局無失分飆10K奪勝

老虎隊今起與太空人隊展開4連戰，「台灣怪力男」李灝宇繼續先發上陣且打滿全場，面對日籍右投今井達也吞2K，但對太空人牛棚敲1支安打，連續5場安打，最終老虎仍以1：2吞下3連敗；今井達也則是6局無失分飆10K，拿下本季第5勝。

李灝宇6月中重返大聯盟後維持好手感，也獲得更多先發機會，今天對上太空人28歲右投今井達也，被排為先發第9棒、二壘手；老虎先發投手則是排出右投梅爾頓（Troy Melton）。

李灝宇今天面對今井達也，前2打席都遭到三振，8局下第3打席對決牛棚右投布魯柏（AJ Blubaugh），抓96.3英里（約155公里）的直球揮出安打，擊球初速104.5英里（約168.2公里），連續5戰敲安，單場3支1，打擊率再升至2成52。

今井達也前5局只讓老虎靠1次保送和1支安打上壘，太空人打線則是6局上太空人靠特拉梅爾（Taylor Trammell）的陽春砲轟回1：0領先。

今井達也此戰主投6局用93球，只被擊出2支安打，投出1次保送，飆10次三振，沒有失分，投出本季從日職轉戰大聯盟後最佳一役，連續兩戰繳出6局優質先發且送出雙位數三振。

太空人打線在9局上多添1分，老虎打線則在9局下由丁格勒（Dillon Dingler）敲陽春砲、個人本季第19轟，將比數追成1分差，下一棒格林（Riley Greene）也揮出安打，但老虎的反攻最終因雙殺瓦解，以1分差吞敗。