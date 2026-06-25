MiLB／柯敬賢1A敲本季第11轟 林昱珉3A優質先發

美國職棒小聯盟（MiLB）道奇隊1A台將柯敬賢今天敲出本季第11轟，貢獻2分打點；響尾蛇隊3A的投手林昱珉則是有6局失3分的優質先發。

效力洛杉磯道奇隊1A的柯敬賢今天先發第3棒、左外野手，對上亞利桑那響尾蛇隊1A，4局上敲出陽春砲，幫助球隊取得2比0領先，7局上則是在滿壘時選到保送，擠回1分打點，總計4打數1安打，另有1次三振、2次四壞保送，賽後打擊率2成79；球隊最終以13比9贏球。

Ching-Hsien Ko just launched one of the furthest homers of his career.



After launching two bombs last week, Ko sent this one over the batter's eye for his 11th of the season.



106 mph EV, 448 FT pic.twitter.com/WWUxsZKwiY — DodgersLite (@dodgerslite) June 25, 2026

響尾蛇隊3A的投手林昱珉則是面對道奇隊3A先發，投6局被敲9支安打，但僅失3分，包含3局上被大聯盟累積224轟的耶南德茲（Teoscar Hernandez）敲出2分砲，另有3次三振、1次四壞保送；林昱珉退場時兩隊平手無關勝敗，最終響尾蛇隊在延長賽10局以4比3獲勝。

波士頓紅襪隊3A的鄭宗哲對底特律老虎隊3A先發第9棒、游擊手，全場3打數1安打，另有2次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成60；紅襪3A最終以4比5輸球。

效力運動家隊高階1A的沙子宸對道奇隊高階1A第7局登板後援，只用9球投出3上3下，製造2次飛球出局及1次三振，不過球隊最終以2比6輸球。