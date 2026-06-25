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MiLB／柯敬賢1A敲本季第11轟 林昱珉3A優質先發

中央社／ 台北25日電
柯敬賢。 中央社(資料照)
柯敬賢。 中央社(資料照)

美國職棒小聯盟（MiLB）道奇隊1A台將柯敬賢今天敲出本季第11轟，貢獻2分打點；響尾蛇隊3A的投手林昱珉則是有6局失3分的優質先發。

2026世足賽

效力洛杉磯道奇隊1A的柯敬賢今天先發第3棒、左外野手，對上亞利桑那響尾蛇隊1A，4局上敲出陽春砲，幫助球隊取得2比0領先，7局上則是在滿壘時選到保送，擠回1分打點，總計4打數1安打，另有1次三振、2次四壞保送，賽後打擊率2成79；球隊最終以13比9贏球。

響尾蛇隊3A的投手林昱珉則是面對道奇隊3A先發，投6局被敲9支安打，但僅失3分，包含3局上被大聯盟累積224轟的耶南德茲（Teoscar Hernandez）敲出2分砲，另有3次三振、1次四壞保送；林昱珉退場時兩隊平手無關勝敗，最終響尾蛇隊在延長賽10局以4比3獲勝。

波士頓紅襪隊3A的鄭宗哲對底特律老虎隊3A先發第9棒、游擊手，全場3打數1安打，另有2次三振、1次四壞保送，賽後打擊率2成60；紅襪3A最終以4比5輸球。

效力運動家隊高階1A的沙子宸對道奇隊高階1A第7局登板後援，只用9球投出3上3下，製造2次飛球出局及1次三振，不過球隊最終以2比6輸球。

柯敬賢 林昱珉 道奇

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