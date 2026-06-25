MLB／讓大谷不爽、崩潰到被隊友安慰 道奇25歲捕手：覺得很丟臉

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）今天在場上，與大谷翔平意見不合，使大谷難得面色凝重，嚴肅地和拉辛溝通。拉辛賽後認錯，覺得自己很丟臉。

第一局大谷挑戰好球帶被拉辛拒絕，表情相當無奈。第二局雙方配球溝通失誤，導致拉辛補逸，失掉第1分。後來大谷挑戰好球帶又被拉辛拒絕，大谷堅持挑戰成功推翻，隨後兩人在投手丘溝通，大谷看起來非常嚴肅。這局的亂流讓大谷失掉3分，所幸還是投完6局，加上打線加持，最終拿下勝投。

拉辛打擊方面4支0，轉播畫面捕捉到他情緒失控，悲憤不已。總教練羅伯茲（Dave Roberts）和弗里曼（Freddie Freeman）還在一旁安慰他。

拉辛賽後面對媒體訪問時低頭表示，覺得自己很丟臉：「從頭到尾都覺得很丟臉。大谷非常出色，也能掌控比賽，但即使如此，我還是覺得很丟臉。」

當被問到在投手丘上與大谷說了什麼，拉辛表示：「那是我的失誤，是我搞砸了。今天讓我更了解他。」

道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）今年與大谷搭配10場，大谷防禦率僅0.74，但他目前因傷缺陣。拉辛與大谷搭配時，防禦率高達4.34。