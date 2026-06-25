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MLB／人生規劃表還放心上？二寶爸大谷：全都忘了哈哈哈

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平在高中時期寫下的「人生規劃表」，2023年經典賽奪冠後曝光，引發廣大球迷討論。如今已逐步實現，大谷今天受訪時卻笑說，早忘光人生規劃表內容。

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大谷人生規劃表上寫了很多關於棒球生涯的目標，家庭目標則有26歲結婚、28歲長子出生、31歲長女出生、33歲次子出生。現實是大谷在29歲結婚、30歲長女出生、31歲長子出生。

大谷喜迎第2個小孩，剛好是人生規劃表寫的31歲，引發部分日本和台灣女網友嚴厲斥責，認為大谷為了達成自己的人生目標，讓妻子田中真美子產後4個月就懷孕，這個行為非常不恰當。

今天大谷受訪時透露第2個小孩是男的，有媒體詢問，「高中時代寫的人生規劃表，現在還會放在心上嗎？其中有些已經照著實現，有些則沒有。」

對此大谷笑說：「已經完全不會了，全部都忘光了，哈哈哈（ハハハ）。畢竟那是高中時寫的東西，有些內容也是為了把空格填滿才寫上去的。」

大谷翔平 道奇

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