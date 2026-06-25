MLB／第二個孩子是男生 大谷翔平讓孩子自己決定未來

大谷翔平上周驚喜宣布成為「二寶爸」，今天他在奪下本季第8勝後親自透露，第二個孩子是可愛的男孩，至於會不會希望孩子因看爸爸打球而對棒球有興趣？大谷翔平說：「我想應該讓孩子自己決定他們的未來。」

大谷翔平今天「二刀流」面對雙城隊，以6局失3分（2分自責分）的優質先發奪下本季第8勝，擔任開路先鋒還有雙安1打點表現，幫助道奇隊系列賽3戰橫掃對手。

上周大谷公布第二個孩子出生的喜訊時，附上一張新生兒腳丫子裹著藍色毛毯的照片，沒有特別說明性別，今天他則在賽後透露，「是一位男孩。」

而被問到是否希望兒子能看到爸爸打球？大谷翔平說：「我也不知道⋯⋯我不知道自己還能打多久，以現在來說，現在我只想在（與道奇）這份合約結束之前，盡自己所能去表現。」

大谷也表示：「我認為孩子應該要自己決定他們的未來，我只想在自己做的事情上盡力做到最好。」

對於剛出生的兒子，大谷直呼可愛，但兒子出生後馬上迎接一連串客場賽事，他也坦言，現在最多的情緒是擔心。

他和妻子田中真美子在去年4月迎接女兒出生，當時大谷曾形容是「幸福的睡眠不足」，如今成為2個孩子的爸，大谷表示：「我想兩個孩子應該會比一個更辛苦，不過球場和家庭是分開的概念，兩邊都不需要過度勉強，而是享受過程。」