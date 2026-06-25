MLB／史旺森單日11打點、今永昇太第5勝 小熊雙重賽對大都會連續「開魯閣」

小熊今天與大都會進行雙重賽，首戰先以10：3大勝，日籍左投今永昇太則在第二場比賽擔任先發，他投5.1局送出3K失4分，幫助小熊10：5連兩場開魯閣贏球，今永昇太奪下本季第5勝，游擊手史旺森（Dansby Swanson）更是單日進帳11分打點。

小熊首場比賽前段以0：3落後，先靠康佛托（Michael Conforto）2壘打與布許（Michael Busch）2分砲追平，接著史旺森先在第6局揮出3分砲、第8局再追加一記滿貫彈，用雙響砲7打點表現助小熊10：3先拿一勝。

今永昇太在第二場比賽登板先發，前5局三度投出三上三下，但挨轟率過高問題依舊未解，一共被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、尤英（A.J. Ewing）與維恩托斯（Mark Vientos）三發全壘打狙擊失掉4分，在第6局解決一名打者後退場。

不過今永昇太也獲得小熊打者強力奧援，前5局4：4緊咬比分，6局上史旺森3壘打幫他打下勝投資格，比賽後段再靠對手失誤與拉米瑞茲（Pedro Ramírez）、史旺森連續安打拉開分差，終場10：5贏球，一日兩戰都以「開魯閣」擊敗大都會。