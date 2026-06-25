MLB／大谷遭自家捕手搞到臭臉？連續被拒絕挑戰、搭檔防禦率特別高

道奇隊大谷翔平本季原本有問鼎塞揚獎氣勢，但最近投球成績下滑。今天與年輕捕手魯辛（Dalton Rushing）搭檔，魯辛竟拒絕大谷2次挑戰，大谷多次露出無奈表情，兩人不和傳聞甚囂塵上。

第一局大谷投出一顆9號位速球，他想提出挑戰，卻被魯辛拒絕，從轉播單位九宮格來看是一顆好球，大谷罕見露出十分無奈的表情。

第二局大谷又投出一顆壓線好球，這次他馬上拍頭要挑戰，雖魯辛搖頭拒絕，但主審向大谷確認挑戰意願後，確認進行挑戰，的確是一顆好球。

同樣是第二局，滿壘時魯辛發生捕逸，讓對手兵不血刃跑回1分。魯辛面露不悅，被網友解讀是對大谷翔平感到不滿，許多球迷對魯辛的態度和表現感到不滿。

魯辛今天打擊4支0，多次被鏡頭捕捉到生氣畫面，總教練羅伯茲（Dave Roberts）和隊友們也多次和他進行對話。

道奇記者卡瑪拉斯（Noah Camras）指出，大谷翔平本季和主戰捕手史密斯搭檔10場，防禦率只有0.74；反觀和魯辛搭檔3場，防禦率竟高達4.34，產生明顯對比。

魯辛雖然在今年開季打出好成績，站穩大聯盟。不過球場上屢次發生爭議事件，例如多次在場上差點弄傷對手，還有疑似對巨人隊南韓球星李政厚飆髒話，不只別隊球迷不爽，連部分道奇球迷都覺得他是問題人物。