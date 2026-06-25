MLB／大谷翔平6局失3分送8K收工 第8勝等對友幫守成

道奇隊日籍球星大谷翔平成為「二寶爸」後的首場先發登板，今天「二刀流」出戰雙城隊，雖在第2局遇亂流，仍繳出6局失3分（2分自責分）的優質先發，送出8次三振，擔任開路先鋒也有安打表現，前6局打完道奇4：3領先，大谷第8勝有望。

「投手大谷」今天首局在2出局後投出保送，但沒有失分。2局上道奇則有貝茲（Mookie Betts）敲出生涯第300轟，替球隊打下1：0領先。

然而大谷翔平第2局被狙擊，接連被敲出3支安打形成滿壘，先因捕手拉辛（Dalton Rushing）發生捕逸讓雙城追平比數，接著又被克雷德勒（Ryan Kreidler）揮出2分打點安打，但打者在二壘前出局，大谷再用三振抓下第3個出局數止血。

大谷翔平雖單局失3分，但道奇打線馬上在3局上討回失分，弗里蘭（Alex Freeland）揮出二壘打後，「打者翔平」補上安打替自己敲回1分，接著弗里曼（Freddie Freeman）獲保送、貝茲安打，滿壘時孟西（Max Muncy）安打追平比數，寇爾（Alex Call）補上高飛犧牲打，道奇4：3反超比數。

大谷翔平度過第2局的亂流後穩住腳步，3局下連飆3K，投到第4局在2出局後投出保送後再被敲二壘打，但靠著貝茲的精彩守備替他解除失分危機。5局起又是連續解決6名打者。

大谷今天投完6局用89球收工，被敲出5支安打，有2次保送，失3分（2分自責分），送出8次三振，最快球速達101.7英里（約163.7公里 ），防禦率從賽前的1.47升至1.58。