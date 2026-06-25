MLB／大都會將防禦率10千賀滉大轉牛棚 不確定索托是否進傷兵

大都會日籍投手千賀滉大本季先發七場一勝難求，防禦率更是驚人的10.08，在今天大都會與小熊進行雙重賽前夕，總教練門多薩（Carlos Mendoza）宣布千賀滉大將被移出先發輪值，將轉往牛棚重新出發。

千賀滉大昨天對小熊先發僅投3.2局就狂失7分，雖然在首局展現不俗壓制力，但第2局開始忽然控球失準，加上一共挨小熊打者2發全壘打狙擊，最終吞下敗投，本季他雖在27.2局中送出34次三振，卻也出現22次保送。

門多薩認為千賀滉大在牛棚中具備調度彈性，他說：「他可以投長局數、也能負責高張力局面，他展現過這些能力。」門多薩認為擔任牛棚投手能讓千賀滉大簡化投球思維，他說：「只要把最好的球種投進好球帶，只要做到這點他就會表現得很出色。」

大都會近期的傷兵情況則喜憂參半，明星游擊手林多（Francisco Lindor）正是傷癒歸隊，但球星索托（Juan Soto）卻又因背部緊繃無法正常出賽，兩名當家球星本季至今僅合體出賽9場，門多薩目前尚未決定是否將索托放入傷兵名單，他說：「還需要再觀察，他昨天看起來狀態並不好，這對球隊絕非理想情況。」