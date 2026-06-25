MLB／李灝宇手感延燒 對洋基再敲雙安、連4場安打

老虎隊本周在主場與洋基隊的系列戰，台灣內野手李灝宇3連戰都先發上陣，今天第6棒、二壘手，維持近期的好手感，3打數敲出2支安打，還選到1次保送，但「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）先發挨3轟，終場老虎以2：4落敗，系列賽1勝2敗收場。

老虎隊今天排出史庫柏先發，開賽面對洋基首名打者高史密特（Paul Goldschmidt）就被轟出左外野陽春全壘打，老虎先陷入0：1落後。

但老虎打線在2局下有所回應，面對洋基先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers），托克森（Spencer Torkelson）敲二壘打，李灝宇接著上場選到保送，2出局後麥金斯崔（Zach McKinstry）再敲安打將比數扳平。

3局上洋基高史密特再次砲轟史庫柏，單場雙響砲替洋基要回領先。老虎隊在4局下由托克森的保送展開反擊，李灝宇接著敲出右外野安打，同時因右外野手失誤，形成二、三壘有人，新秀馬爾格里（Ben Malgeri）用高飛犧牲打替球隊扳平戰局。

第6局洋基多明奎茲（Jasson Dominguez）面對史庫柏再敲一支2分全壘打，靠團隊單場第3轟超前比數，洋基打下4：2領先，也成為此戰的致勝轟。

6局下李灝宇揮出個人單場第2支安打，擊球初速101.6 英里（約163.5 公里），8局下第4次打擊機會則是遭到三振。

李灝宇今天單場敲雙安，還選到1次保送上壘，連續4場比賽有安打，且4戰合計10打數敲5安，目前打擊率上升至2成50；尤其他在6月中旬重返大聯盟之後，合計29打數敲11支安打，打擊率高達3成79。

史庫柏此戰主投6局，被敲出4支安打，其中有3支是全壘打，包括高史密特雙響砲，失4分，另送出9次三振，承擔敗投。洋基韋瑟斯先發6局，被敲6安、投出2次保送，失2分僅1分責失，送出6次三振，拿下第3勝。