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MLB／台東子弟賴謙凡加盟洋基 棒球啟蒙教練是父親

中央社／ 台東縣24日電
賴謙凡(中)正式簽約加盟美國職棒紐約洋基隊，左為國際球探部門總監Mario Garza。 展逸行銷提供
賴謙凡(中)正式簽約加盟美國職棒紐約洋基隊，左為國際球探部門總監Mario Garza。 展逸行銷提供

美國職棒大聯盟紐約洋基隊宣布簽下18歲、來自台東海端鄉的投手賴謙凡。他的父親是棒球教練，從小帶他練球。因父親在山區工作，親友今天獲悉想和他分享喜悅，但聯絡不上。

洋基球團昨日宣布簽下2026年國際業餘球員市場評價最高的台灣投手賴謙凡，並預定台灣時間26日舉辦加盟記者會，消息傳回台東和海端鄉後，各界與有榮焉。

賴謙凡出身棒球世家，父親賴世山是海端鄉瀧下部落阿美族人，曾任德高國小、關山國小及錦屏國小教師並長期擔任少棒隊總教練，深耕台東基層棒球多年；母親則為排灣族人，任教於台東高商。

賴謙凡在父親啟蒙下踏上棒球路，少棒、青少棒時期分別效力於錦屏國小及新生國中棒球隊，之後赴桃園大溪高中發展。高中時期最快球速飆至154公里，因曾模仿日本職棒名投山本由伸的訓練及投球動作提升身體協調性，獲封「大溪山本由伸」。

錦屏國小校長黃俊瑋今天接受媒體訪問表示，賴謙凡是在國小6年級時，隨父親調任而轉入就讀，由於已畢業多年，當年熟悉他的師長大多已退休或離校，校方對其求學細節掌握不多。

新生國中在社群平台發文，狂賀校友賴謙凡正式加盟美國職棒大聯盟（MLB）傳奇勁旅紐約洋基隊，從台東出發、在新生國中棒球隊起步，憑藉一步一腳印的努力與堅持，站上世界棒球最高殿堂，寫下屬於他自己的榮耀篇章。

校方表示，賴謙凡不僅是新生國中的驕傲，更是台東的驕傲、台灣棒球的驕傲。感謝一路陪伴與栽培他的教練、師長及家人，也祝福謙凡在追逐大聯盟夢想的道路上持續發光發熱，再創高峰，一起為謙凡喝采。

故鄉親友達亥表示，賴謙凡父親是海端鄉瀧下部落阿美族人，在錦屏國小主任退休。母親是排灣族在東商當老師，賴謙凡讀德高國小時跟著當體育老師的父親兼教練打棒球，6年級跟爸爸轉到錦屏國小，父親為了讓他練球，組錦屏國小社區棒球隊，隨著賴謙凡就讀國中離開錦屏部落，球隊也跟著解散。

偏鄉部落海端鄉誕生首名大聯盟球員，大家與有榮焉，想打電話給賴謙凡的父親賴世山分享喜悅，但電話都不通，有親友表示，賴世山可能去山上打零工，所以電話沒訊號。

2026世足賽

洋基 賴謙凡 棒球

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