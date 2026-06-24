聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／莊陳仲敖3A投4.2局無失分6K代表作 鄭宗哲單場雙安
美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊台灣投手莊陳仲敖投出3A生涯代表作，今天先發4.2局無失分，包含6次三振；波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲則是單場雙安。
運動家隊3A今天對上舊金山巨人隊3A，莊陳仲敖前2局讓對手上壘但力保不失，第3、第4局皆投出3上3下，第5局開局被敲安打，但隨後連抓2個出局數才退場，接手的隊友也沒有失分，而球隊則是以11比2贏球。
莊陳仲敖此役用73球投4.2局，因未滿5局無關勝負，被敲2支安打沒有失分，寫下3A生涯首次單場未失分紀錄，另有6次三振、2次四壞保送，最快球速94.4英里（約152公里），賽後防禦率6.87。
同在3A出賽的紅襪隊鄭宗哲今天面對底特律老虎隊3A，擔任先發第9棒、二壘手，首打席在3局下，作為首名打者敲出一壘安打，隨後跑回球隊第1分。
鄭宗哲接下來在4局下遭到三振，6局下則敲出三壘安打，9局下敲高飛球出局，全場4打數2安打，賽後打擊率2成59，球隊以1比4輸球。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。