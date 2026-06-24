MiLB／莊陳仲敖3A投4.2局無失分6K代表作 鄭宗哲單場雙安

美國職棒小聯盟（MiLB）運動家隊台灣投手莊陳仲敖投出3A生涯代表作，今天先發4.2局無失分，包含6次三振；波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲則是單場雙安。

運動家隊3A今天對上舊金山巨人隊3A，莊陳仲敖前2局讓對手上壘但力保不失，第3、第4局皆投出3上3下，第5局開局被敲安打，但隨後連抓2個出局數才退場，接手的隊友也沒有失分，而球隊則是以11比2贏球。

莊陳仲敖此役用73球投4.2局，因未滿5局無關勝負，被敲2支安打沒有失分，寫下3A生涯首次單場未失分紀錄，另有6次三振、2次四壞保送，最快球速94.4英里（約152公里），賽後防禦率6.87。

同在3A出賽的紅襪隊鄭宗哲今天面對底特律老虎隊3A，擔任先發第9棒、二壘手，首打席在3局下，作為首名打者敲出一壘安打，隨後跑回球隊第1分。

鄭宗哲接下來在4局下遭到三振，6局下則敲出三壘安打，9局下敲高飛球出局，全場4打數2安打，賽後打擊率2成59，球隊以1比4輸球。