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MLB／千賀滉大失7分核炸 本季一勝難求防禦率還破10
大都會日籍投手千賀滉大今天先發面對小熊，僅投3.2局就挨2發全壘打失7分，同時控球走鐘出現5次保送，終場大都會6：9輸球，千賀滉大吞下本季第6敗，今年球季首勝尚未開張，賽後防禦率高達10.08。
千賀滉大首局製造三上三下，但第2局因兩次四死與1支安打被攻佔滿壘，接著他因凱利（Carson Kelly）保送和史旺森（Dansby Swanson）高飛犧牲打先丟2分，接著被小熊當家球星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）扛出3分砲，單局狂丟5分陷入0：5落後。
大都會在2局下靠艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）安打追回2分，千賀滉大第3局送出2K沒有失分，但第4局又對凱利投出保送，然後被史旺森左外野2分砲狙擊，最終沒投完4局就提前退場，前5局大都會2：7落後。
雖然大都會在比賽後段靠艾瓦瑞茲與球星比切特（Bo Bichette）2發全壘打追分，但最終仍以6：9不敵小熊，近期苦吞3連敗，戰績持續在國聯東區墊底。小熊先發卡布雷拉（Edward Cabrera）投5局失2分拿下本季第5勝，小熊球星阿姆斯壯則在近6場比賽揮出5發全壘打。
千賀滉大今天僅投3.2局就狂失7分，雖然僅被敲3支安打，但送出5次保送釀成大錯，最終吞下本季個人第6敗，今年球季先發7場1勝難求，防禦率高達10.08，僅僅27.2局內就投出多達22次保送。
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