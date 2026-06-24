MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平唯一0安但敲回勝利打點

道奇隊今天單場狂敲17支安打，以12：3打垮雙城隊，成為大聯盟本季第一支拿下51勝的隊伍，大谷翔平雖是打線中唯一0安的選手，但跑回全隊第1分，還靠高飛犧牲打敲回勝利打點，9局上被換代打退場，明天將在雙方系列賽第3戰登板先發，力拚個人本季第8勝。

這場道奇與雙城之戰因雨延後開打，但不影響道奇的打擊手感，面對雙城先發投手羅哈斯（Kendry Rojas）先發，大谷翔平開賽先選到保送上壘，2出局後靠艾德曼（Tommy Edman）的安打跑回全隊第1分。

2局上大谷翔平在2出局一壘有人時上場，遭到三振出局。雙城則在2局下靠卡拉提尼（Victor Caratini）的陽春砲追平比數。

雙城先發投手羅哈斯只投2局失1分退場，第3局由沃斯（Austin Voth）接手，道奇靠著守備失誤跑回超前分。而3局下游擊手貝茲（Mookie Betts）也發生失誤，雙城隨後靠接連安打又將戰局扳平。

4局上大谷翔平在一、三壘有人時，敲出左外野方向的高飛犧牲打，再替球隊打下超前分，道奇隊也在此局攻進3分拉開差距。

道奇接著在第6、7局各有1分進帳，第9局更是從寇爾（Alex Call）的陽春砲開啟攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas）代打大谷翔平也敲出帶有打點的二壘打，道奇單局揮出5支安打包括3支長打，還獲得2次保送，灌進5分大局，最終以9分差收下勝利。

道奇打線今天狂揮17安，上場的10名打者只有大谷翔平沒安打，但他在4局上的高飛犧牲打敲回勝利打點，此戰繳出3支0表現，選到1次保送，吞下2次三振，目前打擊率2成93。至於帕赫斯（Andy Pages）、弗里曼（Freddie Freeman）都是3安猛打賞演出。

道奇隊先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發7局失2分，拿下本季第9勝。