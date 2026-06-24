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MLB／刁棒棒糖守備惹洋基主帥不滿 奇森姆今敲致勝轟還大秀糖罐就是個屁孩

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基二壘手奇森姆開轟後向鏡頭展示棒棒糖罐。 美聯社
洋基二壘手奇森姆開轟後向鏡頭展示棒棒糖罐。 美聯社

洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）昨日被拍到含著棒棒糖進行守備，引發外界熱烈關注，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也在受訪時表達不悅，不過奇森姆今天面對老虎時轟出超前2分砲助洋基贏球，他更在休息室向攝影鏡頭展示棒棒糖罐，以幽默方式回應風波。

棒棒糖事件發生於昨日洋基交手老虎的比賽中，畫面拍到奇森姆在第5局守備時，嘴裡叼著一根綠色棒棒糖，儘管當下並沒有球打向二壘防區，但此舉引發教頭布恩不滿，他在今天賽前受訪時說：「我在賽後才知道這件事，老實說我確實被惹惱了，我已經和他（奇森姆）談過，這件事應該結束了。」

不過奇森姆今天再戰老虎時成為英雄，第4局先擊出安打並跑回洋基第1分，第6局更在球隊1分落後時，從老虎先發麥茲（Casey Mize）手中揮出右外野2分砲，用本季第12轟助洋基反超比分，值得一提的是，奇森姆在回到休息室後，特地拿出一罐棒棒糖，對轉播鏡頭搖晃展示，顯然是在回應昨天的「棒棒糖事件」。

奇森姆今天4打數2安打貢獻2分打點，洋基隨後再靠威爾斯（Austin Wells）2壘打攻下保險分，先發左投洛登（Carlos Rodon）投5.1局失3分，後續三名投手合計3.2局並未失分，終場4：3險勝老虎，戰績持續領跑美聯。

2026世足賽

MLB 洋基 老虎 奇森姆 布恩

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