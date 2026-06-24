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MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
賴謙凡成為洋基隊史第三位台灣球員。 圖／中華棒球協會提供
賴謙凡成為洋基隊史第三位台灣球員。 圖／中華棒球協會提供

台灣棒壇今天再迎好消息！紐約洋基隊今天宣布簽下18歲右投賴謙凡，成為繼2000年王建民、2009年郭阜林之後，洋基隊史第三位台灣球員，6月26日在台灣舉行加盟記者會。

賴謙凡身高約183公分，體重約82公斤，為來自台東的阿美族，高中畢業於大溪高中，最快球速可達154公里，也是去年U18世界盃中華隊國手，後援出賽3場，合計投7局，飆出14次三振。

賴謙凡不斷成長的表現，吸引日、美職球探的目光，如今確定情定美職豪門洋基隊，跟進他的高中同窗林珺希（海盜隊），雙雙旅美發展，是大溪隊史第3位旅外球員。

賴謙凡成為洋基隊史第3位旅美球員，也是自郭阜林2013年底離開洋基之後，近13年來再有台灣球員披上洋基條紋球衣。球團將在本周替他舉行加盟記者會，之後他將赴洋基位於多明尼加的夏季聯盟展開職業生涯。

「簽下賴謙凡代表洋基重新強化對台灣以及整個亞洲球員市場的投入。」洋基國際球探總監加薩（Mario Garza）表示：「就我所知道的賴謙凡，我看見的是一位專注、自信且渴望進步的年輕選手。從球探角度來看，他擁有相當多樣的球路，包括很有威力的直球，以及品質優異的變化球，同時具備不錯的控球能力，這些條件讓我們相信，他能夠順利適應洋基的養成系統，充分發揮潛力，未來成長為一位能替球隊貢獻的大聯盟投手。」

洋基全球球員招募主管斯萊特（Matt Slater）表示：「洋基隊持續地在全球各地尋能替球隊帶來影響和價值的潛力好手，賴謙凡有令人期待的未來性，有能力能發展為一名成功的大聯盟投手。

2026世足賽

賴謙凡 洋基 郭阜林 王建民

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