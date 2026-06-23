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MLB／這不是AI影片 洋基奇森姆含棒棒糖守二壘掀正反論戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基二壘手奇森姆嘴裡含著棒棒糖上場守備，掀起熱議。
洋基二壘手奇森姆嘴裡含著棒棒糖上場守備，掀起熱議。

洋基隊今天以3：5不敵老虎隊，先發二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）4打數敲1安打、吞下2K，神奇一幕出現在五局下，嘴裡含著棒棒糖上場守備，掀起熱議，少不了嚴厲批評，更有人留言已故老闆史坦伯瑞納（George Steinbrenner）看了都要氣到從棺材爬出來。

五局下洋基以1：4落後，鏡頭捕捉到二壘防區的奇森姆，嘴裡含著一支棒棒糖，轉播台上為此討論起來，「他正在吃Tootsie Pop，喔！不對，那是Blow Pop。」兩者差異在於內餡，前者為巧克力牛奶糖，後者為泡泡糖。

影片掀起熱議，有人好奇問起「怎麼知道不是Tootsie Pop？」也少不了正反兩面論戰，有人留言：「讓我來猜猜看，他再來應該是要穿垮褲吧？這孩子應該注意自己行為舉止」、「這是小丑吧！」也有人不以為意，「又怎樣？他的教練有說什麼嗎？」、「可以嚼9局的泡泡糖、吐瓜子，卻不准他享受30秒的棒棒糖？」

2026世足賽

洋基 奇森姆

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