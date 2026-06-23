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MLB／5年來第3度動刀 紅襪游擊手史托瑞後復原進度超前

聯合新聞網／ 綜合報導
史托瑞（Trevor Story）因疝氣動刀。 美國聯合通訊社
史托瑞（Trevor Story）因疝氣動刀。 美國聯合通訊社

波士頓紅襪主力游擊手史托瑞（Trevor Story）5月份因運動型疝氣動刀，美國媒體報導指出，他的復原進度比預期更加順利，雖然還仍要時間重建身體機能，但他表示一切都按照原定計畫進行，希望能在8到12週內重返大聯盟。

史托瑞於5月21日在費城接受手術，盼能改善長期困擾他的運動型疝氣問題。經過短暫返回德州休養後，目前已回到波士頓進行復健，無論球隊主場或客場期間，他都持續跟隨團隊安排訓練。

紅襪隊代理總教練崔西（Chad Tracy）透露，史托瑞的恢復狀況甚至超出原本的預期，他說：「他的進展真的相當不錯，雖然還不是全力衝刺，但已經能以用相當快的速度慢跑，也開始進行T座打擊訓練。他還有一段路要走，但目前的狀況比我原本預期的還要好，正在穩定朝正確方向邁進。」

史托瑞本季一路帶傷上陣，鼠蹊部附近一直感覺不適，最終在5月16日被放進傷兵名單，並決定接受加盟紅襪5年來的第3次手術。史托瑞說：「目標依然是最初說的8到12週，但更重要的是第一次就把它處理好。很多接受過類似手術的人，包含替我執刀的醫師，都告訴我一定要一次做好，避免未來反覆出問題，我們也完全按照原定計畫進行。」

若以最快8週推算，史托瑞有機會在明星賽後回歸，趕上7月17日紅襪主場與坦帕灣光芒雙重賽。不過他也坦言，過度操之過急並非好事，7月底到8月初復出，也可能是更理想的安排。

由於手術部位在下腹部，幾乎影響所有動作，無論打擊、守備或跑壘都得重新建立身體強度，這也讓他的復健比一般局部傷勢更複雜，史托瑞說：「守備以及左右橫移的全速衝刺，應該是對這個部位負擔最大的部分，所以必須同時保持耐心、積極。」

史托瑞也透露未來一週的復健目標，將逐步增加打擊與守備內容，「接下來會增加揮棒量，因為打擊其實是目前負擔最小的項目，之後可能會開始做近距離餵球練習，甚至打擊練習。傳球訓練已經開始，希望下週或再下一週能加入滾地球守備訓練。」

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