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MLB／鄧愷威置物櫃必備瓜子 美媒問台灣選手最愛口味考倒他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威分享自己愛吃的瓜子。截圖自影片畫面
鄧愷威分享自己愛吃的瓜子。截圖自影片畫面

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，置物櫃少不了的一味就是瓜子，太空人場邊記者克拉克（Julia Morales Clark）透過threads分享這則趣聞，由鄧愷威親自分享自己最喜歡、隊友最喜歡的瓜子口味。

克拉克貼出的這則影片，由鄧愷威分享自己從休士頓超市99 Ranch買來的瓜子，留言寫著：「他的置物櫃下方抽屜總是會有庫存，而且還會在客場之旅帶上它們。」

鄧愷威拿出三包瓜子分別是五香、椰子、焦糖口味，逐一介紹口感，五香雖寫著「辣味」，但口感不辣、帶點甜味，椰子是隊友們的最愛，至於自己最喜歡的是焦糖，搬出台灣人對甜點的最高評價：「是甜的，但不會太甜」。

克拉克進一步詢問台灣選手通常都吃什麼口味，鄧愷威笑答，因為自己沒在台灣打過職棒，所以不知道他們都吃什麼。訪問結束後，克拉克不僅以英文向鄧愷威致謝，還以中文表達「謝謝」。

2026世足賽

鄧愷威 太空人

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