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MLB／李灝宇面對洋基柯爾敲1安打、跑回1分 頭部撲壘差點再加1安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

台灣好手李灝宇面對洋基隊獲得先發機會，今天3打數敲出1安打、跑回1分，第八局短打上演頭部撲壘，一度判決安全上壘，儘管後續改判出局，拚勁仍獲好評，老虎終場以5：3贏球。

洋基今天由強投寇爾（Gerrit Cole）先發4.1局被敲9安打、失5分，第二局被首位打者托克森（Spencer Torkelson）敲二壘打，接下來連飆3K，包括98.9哩紅中直球讓李灝宇揮空三振。

老虎第三局進攻8人次，敲出4安打、1保送，單局攻下3分，李灝宇第四局擔任首位打者，面對第1球滑球揮空後，第2顆滑球就擊出右外野方向平飛安打，隨後靠麥克尼格（Kevin McGonigle）的二壘打跑回分數。

李灝宇第五局面對布萊克本（Paul Blackburn），揮出右外野平飛球遭到接殺；第八局面對左投亞布洛（Ryan Yarbrough），奧特曼（James Outman）先選保送，李灝宇執行短打，亞布洛下丘撿球後，由於一壘沒人，必須與李灝宇上演賽跑，李灝宇不惜頭部撲壘，第一時間裁判判決安全上壘，他也激動振臂，然而洋基挑戰後改判，仍獲許多球迷大讚李灝宇的拚勁。

2026世足賽

洋基 老虎 李灝宇

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