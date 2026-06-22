MLB／單場三響後今天再炸裂 費城人巨砲第29轟出爐創超狂紀錄

費城人今天主場再度對上大都會，延續昨日單局雙響砲、單場三響砲的火燙手感，當家重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）又一次開轟，夯下本季第29發全壘打，明星老將哈波（Bryce Harper）也持續開張，在昨日繳出生涯15年來的首次完全打擊後背靠背再炸裂全壘打，最終在打線超狂的表現帶領下，球隊以6：3拿下二連勝。

去年才以生涯新高56轟擠下大谷翔平奪下國聯全壘打王，今年史瓦柏狀態更滿檔，本戰面對大都會先發彼德森（David Peterson），在2局下相中一顆紅中偏內側的伸卡球，大棒揮出中右外野3分砲，幫助費城人以5：2取得絕對優勢。

而費城人除了史瓦柏棒子火燙外，老大哥哈波也不甘示弱，昨日拿下完全打擊後，今天也分別在2局下和6局下敲出二壘安打與陽春砲，讓主播喊出「昨天之後今天他（哈波）又敲出完全打擊的一半。」最終球隊用兇猛進攻火力，以6：3賞給大都會二連敗。

本場比賽史瓦柏3打數敲1安外帶1保送，賽後打擊率0.255、攻擊指數則是高檔的0.972，本季累積29轟獨走聯盟，而根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）數據分析，史瓦柏在本季前80場比賽敲出的全壘打已超出隊史紀錄2支，更可怕的是目前費城人僅打了77場比賽，他更是指出戰74場。

此外，史瓦柏加盟費城人的這5個賽季中累積敲了216轟，是大聯盟歷史上單一球員在一支隊伍前5個賽季裡全壘打排行第3，僅次於傳奇名將麥奎爾（Mark McGwire）和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。