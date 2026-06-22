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MLB／沒收全壘打身體幾乎翻牆 運動家湯瑪斯美技讓隊友驚呆
運動家隊今天在主場迎戰天使隊，25歲外野手湯瑪斯（Colby Thomas）1局上展現驚人守備能力，在低矮的全壘打牆前飛撲完成接殺，沒收歐戴爾（Jo Adell）的陽春砲，一度讓人以為他會摔出牆外，被大聯盟官網喻為可能是本季最精彩美技。
歐戴爾面對運動家先發投手柏金斯（Jack Perkins），把85英里橫掃球打向右外野，眼看本季第11轟就要出爐，湯瑪斯往左後方追球，整個人跳起來撞上全壘打牆，硬是把球撈回來完成接殺，背部猛撞反彈後，重重摔在地上。
從現場畫面看來，湯瑪斯半個身體已在全壘打牆上方，柏金斯高舉右手鼓掌，現場球迷也起立致敬，歐戴爾盯著右外野區，無法相信這一幕。
柏金斯說：「看到湯瑪斯跳起來，就覺得一定能接住球，但他的身體幾乎要翻過牆，我當時驚呆了，簡直太不可思議，這個精彩守備讓我們保持高昂士氣。」
官網指出，薩特健康球場（Sutter Health Park）有時對外野手來說，確實是個難以追球的場地，尤其是在角落區域，湯瑪斯克服惡劣環境，完成堪稱年度最佳接球的精彩守備。
根據相關數據，這一球在其他29座大聯盟球場的14座，都會形成全壘打，湯瑪斯說：「說實話，當時並不知道全壘打牆就在那兒，我跑在警戒區上，沒想到會撞到牆；最近我們外野防守有些問題，尤其是自己，能把球追回來，為柏金斯做出精彩防守，感覺真的太棒了。」
運動家打完前7局7：4領先，8局上被古茲曼（Denzer Guzman）轟出3分砲追平比數，9局上又被奈托（Zach Neto）轟出致勝兩分砲，終場以7：9落敗，兩隊在4連戰各拿兩勝。
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