MiLB／柯敬賢1A本季第10轟出爐 連6場出賽敲安

美職洛杉磯道奇隊台灣好手柯敬賢今天在1A先發出賽，首打席敲出陽春砲，為個人本季第10轟，總計貢獻2分打點，近6場出賽敲安，道奇隊終場以3比1擊敗洛杉磯天使隊。

美國職棒小聯盟1A賽事道奇隊今天與天使隊交手，道奇隊陣中台灣好手柯敬賢先發扛4棒、守左外野，柯敬賢2局下敲出中外野方向陽春砲，幫助球隊先馳得點，隊友攻勢延續，再靠著二壘打、高飛犧牲打添分，道奇隊取得2比0領先。

柯敬賢4局下敲出投手方向平飛球出局，6局下敲出游擊方向滾地球出局，8局下球隊2比1領先、壘上有人局面，柯敬賢敲出中外野方向高飛犧牲打，送回球隊第3分。

柯敬賢今天單場3打數敲出1轟，貢獻2分打點、有1得分，近期連6場出賽敲安，賽後打擊率2成85。

費城費城人隊小聯盟2A投手潘文輝今天在與科羅拉多洛磯隊2A比賽後援登板，9局上接替投球，先被首名打者敲出安打、盜上二壘，接著投出四壞保送，1人出局後再投出四壞保送讓對手攻占滿壘，及時回穩，依序讓打者敲出捕手上方飛球、二壘方向滾地球出局，沒有失分。

潘文輝今天總計用21球投1局，被敲出1支安打，投出2次四壞保送，無失分，球隊終場以4比7吞敗，潘文輝無關勝敗，賽後防禦率6.00。