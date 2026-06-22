MLB／壞比賽好消息！道奇遭「開魯閣」不擔心 美媒曝明星重砲將回歸

道奇今天攻守兩端慘遭金鶯完爆，以1：12吞下自美國時間5月12日以來的首次二連敗外，也是6月7日對陣天使5：13吞敗後，本季第二次被「開魯閣」，讓「總仔」羅伯茲（Dave Roberts）賽後忍不住大力批評子弟兵。不過球隊也帶來好消息，報導稱「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）在左腿拉傷近一個月後，即將傷癒回歸。

本戰道奇先發西恩（Emmet Sheehan）僅投3.1局就狂失6分，包含兩轟在內被敲8安，進攻端道奇打線更是完全熄火，首局大谷翔平和孟西（Max Muncy）串聯安打拿下1分後，就沒再得分，全場僅5安，讓比賽完全失去懸念，最後由老將內野手羅哈斯（Miguel Rojas）消化投球局數，終場以1：12慘敗。

賽後羅伯茲面色凝重，直言球隊投打都出現問題，「進了好球帶的速球放掉，面對變化球又要追打，這不是我們原來的打法。」

不過《The Athletic》、道奇隨隊記者吳（Katie Woo）也帶來好消息讓球迷稍微安心，報導表示明星主砲赫南德茲5月底因跑壘導致左腿一級拉傷後，目前恢復狀況良好，預計在後天於3A展開4到5場的復健賽，若順利將在6月30對陣運動家的比賽中回歸。