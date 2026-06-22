MLB／李灝宇代打第1球敲二壘打 趁隊友再見安受訪「偷襲成功」

老虎隊在底特律主場打出氣勢，今天對白襪隊之戰拚到延長10局又以5：4獲勝，完成3連戰橫掃，旅美好手李灝宇以替補二壘手身分亮相，2次打數揮出1支安打、被三振1次，本季打擊率升至2成31。

李灝宇開賽先坐板凳，7局下接替克魯茲（Trei Cruz）打擊，面對白襪第2任投手哈德森（Bryan Hudson）第1球就出棒，逮中79英里橫掃球，揮出左外野方向二壘打，也是本季第5支二壘打，但老虎留下殘壘。

李灝宇9局下面白襪「守護神」多明奎茲（Seranthony Dominguez）遭三振，形成2出局，老虎接下來連續3支安打攻下1分， 追成3：3平手，兩隊進入延長賽；白襪10局上攻下1分，老虎10局下先靠托克森（Spencer Torkelson）安打追平比數，再靠維爾林（Matt Vierling）再見安打贏球。

白襪吞下3連敗、近6戰第5敗，在美聯中區排名仍居第2，落後守護者隊1場勝差，兩隊明起在芝加哥展開關鍵3連戰；守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）表示，白襪是才華橫溢的年輕隊伍，進攻火力非常強勁，也擁有一些優秀投手，整個賽季表現出色，這次系列賽應該會非常精彩。

太空人投手鄧愷威今天對守護者先發6局失1分，優質表現奪下本季第4勝，太空人終場2：1獲勝也讓守護者吞下近6戰第4敗。