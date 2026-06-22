MLB／鄧愷威重振雄風點出贏球之道 官網形容「意想不到的下午」

旅美投手鄧愷威今天對守護者隊先發6局失1分，幫助太空人隊2：1獲勝，他也終止3連敗、奪下本季第4勝，太空人官網形容「這無疑是大金球場一個意想不到的下午」。

太空人在休士頓主場對守護者3連戰搶下2勝，官網提到鄧愷威從5月30日起，連續4場比賽都未贏球，這段期間0勝3敗、防禦率高達8.83，今天對守護者只被揮出4支安打，幫助球隊獲勝，真的讓人意想不到。

官網指出，太空人本季投手計劃不太順利，先發投手在6月前17場比賽平均防禦率6.22是大聯盟第4差，只贏白襪、運動家、藍鳥隊，鄧愷威先發6局只失1分，讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）可以完美安排後援投手陣容，歐克特（Steven Okert）、金恩（Bryan King）、海德（Josh Hader）聯手解決10名打者中的9人，其中6人被三振。

鄧愷威和35歲老將瓦茲奎茲（Christian Vazquez）搭擋投捕，繳出本季第2場優質先發，他投了83球有37顆4縫線速球，搭配更多變速球，而非他最擅長的橫掃球（只投20顆），艾斯帕達說：「瓦茲奎茲有時能看出一些規律，有效運用曲球和其他球種，投捕準備非常充分，正是他們配合順利完成6局投球。」

官網指出，鄧愷威5月11日從牛棚轉任先發投手，本季前4場先發防禦率2.84，之後開始出現控球問題，5月17日到6月16日這6戰，平均每9局保送5.72次，但今天比賽（當地時間下午）只保送1次，瓦茲奎茲說：「鄧愷威投了很多好球是關鍵，他在前兩場比賽控球都失準，四壞球和觸身球很多，今天好球很多，打者也更早揮棒，這點非常重要。」

鄧愷威表示，一直和投手教練合作，調整投球機制，現在控球能力有了顯著提升，今天進攻好球帶、投出好球做得非常出色，速球和變速球發揮很好，這是比之前幾場比賽表現更好的原因。