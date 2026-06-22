MLB／金鶯狂電道奇讓羅伯茲面色凝重 大谷翔平生涯300轟仍差4支

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）陷入低潮，今天對金鶯隊投3.1局失6分退場，牛棚再失6分，道奇從開賽就落後到終場，在洛杉磯主場以1：12慘敗，3連戰讓金鶯帶著2勝離開。

西恩投到4局上退場前，已經用掉82球，被揮出8支安打包括兩支全壘打，另有3次保送，每局都有失分紀錄，讓道奇無法挽回戰局；他在5月之前還有3勝1敗，進入6月4場先發全敗，合計16局失13分全是自責分，戰績掉到3勝5敗、防禦率5.32。

道奇打線全場只有5支安打，最後4局完全掛零，大谷翔平2打數1安打、被保送1次，首局跑回全隊唯一分數，本季打擊率2成97、全壘打16支、打點43分，生涯全壘打數停在296轟。

金鶯全場15支安打包括4支全壘打，有5名球員至少2安，明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）7局上轟出3分砲，本季18轟、52分打點穩居隊上雙冠王。

道奇在3連戰首戰9局下攻下3分，以6：5逆轉勝，昨天2：3輸球，今天又遭狂電，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後面色凝重，認為投打都有問題，他說：「這個系列賽能贏1場已經很幸運了，不應該是這種表現。」

羅伯茲表示，西恩的滑球投不進好球帶，打者很容易判斷球路，所以他的投球效率很低，這是一場艱難的比賽。