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MLB／鄧愷威優質先發收拾守護者 終止3連敗奪下第4勝

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MLB／鄧愷威優質先發收拾守護者 終止3連敗奪下第4勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
效力於MLB太空人隊的台灣投手鄧愷威。 美聯社
效力於MLB太空人隊的台灣投手鄧愷威。 美聯社

太空人台灣投手鄧愷威今天登板先發，對守護者隊先發6局失1分，優質表現奪下本季第4勝，太空人終場2：1獲勝，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本季第25轟出爐，獨居美聯全壘打王。

鄧愷威本季第2次優質先發，用83球完成6局任務，被揮出4支安打、保送1次，投出4次三振，終止3連敗，戰績升至4勝6敗3中繼、防禦率4.03。

艾瓦瑞茲首局面對守護者先發投手瑟柯尼（Slade Cecconi），轟出中右外野407英尺全壘打，4局下獲保送，再靠兩支安打掩護跑回全隊第2分。

鄧愷威前4局封鎖守護者打線，5局上1出局後被哈賓（Petey Halpin）揮出三壘打，再被巴札納（Travis Bazzana）打成二壘滾地球失1分，第6局繼續登板完成3上3下後退場；太空人3名後援投手各投1局，未被安打、未失分，聯手送出6次三振，以1分之差保住勝利。

太空人在主場2勝1敗贏得系列賽，本季對戰守護者4勝2敗收工。

鄧愷威6月前3場吞敗，先發合計12.1局，被揮出20支安打，包括4支全壘打，投出15次三振、7次保送，失17分有14分自責，今天投球表現脫胎換骨，繼5月24日對小熊隊投6局無失分奪勝後，再次繳出優質表現，美國媒體ESPN預測他的下一戰將是28日客場對決老虎隊。

2026世足賽

鄧愷威 太空人 守護者

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