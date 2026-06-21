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MLB／這次不是山本由伸而是自己人 金鶯官網點名幾乎無人能敵

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

金鶯隊作客道奇球場，今天3連戰第2戰從山本由伸的手中攻下3分，終場以3：2獲勝，系列賽扳平戰局；金鶯官網指出，有些人認為山本可能投出無安打比賽，畢竟他在去年9月首次面對金鶯時，只差1個出局數就締造紀錄，這次確實有一位投手幾乎無人能敵，但不是山本。

道奇球場今天湧進50538名球迷，連續兩天觀眾數超過5萬，山本先發6局失3分吞敗，終止最近4連勝，本季戰績7勝5敗、防禦率2.65。

金鶯官網點出幾乎無人能敵的投手，當然就是隊上28歲左投羅傑斯（Trevor Rogers），先發7局只被揮出1支安打、投出兩次保送、無失分，堪稱本季代表作，戰績變成4勝7敗、防禦率5.30。

羅傑斯投96球有60顆好球，面對23人次解決20人，道奇打到5局下2出局，才由艾德曼（Tommy Edman）揮出全隊首安；金鶯官網指出，他的成功關鍵在於大量使用速球，配球內容包括51顆四縫線速球、10顆卡特球和7顆伸卡球，而變速球、橫掃球加起來只用了28顆。

山本去年9月7日在巴爾的摩對決金鶯，生涯首次交手投到9局下兩出局時，已經飆出10次三振，只出現兩次保送，不料面對金鶯開路先鋒哈勒戴（Jackson Holliday）被轟成陽春砲，無安打比賽、完封勝、完投勝全部消失。

道奇當時更慘的是山本退場後，後援投手崔南（Blake Treinen）、史考特（Tanner Scott）竟失3分，讓金鶯以4：3逆轉戰局，山本勝投也飛了；相隔9個多月再碰面，山本這次在主場優質先發仍吞敗，想要討回面子最快也要等到明年。

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道奇 金鶯 山本由伸

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