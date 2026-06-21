MLB／上田綺世破門、大谷翔平開轟同時來 日本球迷幸福喊好忙

因「二寶」出生短暫缺陣後，大谷翔今天回歸主場金鶯之戰就在9局下轟出陽春砲，本季累積16發全壘打。雖然道奇最終以2比3不敵金鶯，4連勝中止，但這發「祝賀砲」仍展現他驚人的長打能力與歷史級火力。

大谷這發全壘打直接轟出中外野大牆右側。這球擊球初速高達114.6英里，約184.4公里，飛行距離413英尺，約125.9公尺，擊球仰角40度。大谷出棒後幾乎立刻確信全壘打，球最終飛進右中外野看台，替道奇吹起反攻號角。

以紀錄角度來看，這支全壘打更凸顯大谷的恐怖力量。MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在X上指出，包含季後賽在內，這是大谷生涯第49支擊球初速達114英里以上的全壘打。更驚人的是，這49轟全部都出現在2019年球季開打之後，從2019年開季至今，大谷擊出114英里以上全壘打的數量，比同期大聯盟任何打者都至少多出11支，展現出難以匹敵的重砲威力。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，他已經簡短向大谷表達祝賀，「我有跟他簡短聊一下，也恭喜他和真美子。」談到大谷第2子出生後首戰開轟，羅伯斯也表示，大谷告訴他自己身體感覺不錯，「所以我想這次休息對他來說是好的。」

值得一提的是，比賽結束後，大谷僅花12分鐘就迅速離開球場「超速返家」，顯現「二寶爸」的忙碌行程。

道奇在大谷開轟後，該局又靠著對手失誤進一步追近比分，一度將差距縮小到1分，但最後塔克（Kyle Tucker）遭到三振，未能完成逆轉。道奇先發投手山本由伸此役投6局，被敲6支安打失3分，苦嚐本季第5敗。

日本藍武士在世足小組賽第2場大勝突尼西亞。 路透社

這場比賽也正好與足球世界盃日本代表隊賽事同時進行，讓日本球迷在電視與手機之間忙得不可開交。

大谷16號全壘打出現前約3分鐘，日本前鋒上田綺世才剛攻進第2球，幫助日本拉開與突尼西亞的差距。社群平台上立刻湧現大量留言，有球迷直呼「棒球和足球都好忙但真幸福」、「綺世進球，大谷同時開轟」、「日本第2球和大谷全壘打幾乎同時太誇張」、「看足球時突然跳出大谷全壘打消息」、「足球進第2球，大谷也開轟，太瘋了」。

最終日本隊在小組賽第2戰以4比0大勝突尼西亞，取得本屆世足賽首勝，更創下多項紀錄，目前他們和荷蘭都是1勝1和，積分6分，淨勝球都是+4，但進球數少一顆，在爭取晉級淘汰賽方面取得有利優勢。日本隊小組賽最後一場將面對北歐勁旅瑞典。