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MLB／菅野智之超越大谷、山本 本季首位奪下8勝日本投手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洛磯隊菅野智之成本季首位奪下8勝日本投手。 美聯社
洛磯隊菅野智之成本季首位奪下8勝日本投手。 美聯社

洛磯隊36歲老將菅野智之今天登板，對海盜隊先發6局失1分，優質表現幫助洛磯2：1獲勝，菅野最近4連勝，成為大聯盟本季首位奪下8勝的投手，勝場數在國聯排名並列第3。

菅野6月前3場先發，合計15局失13分（11分自責），全部拿下勝投，今天用85球完成6局任務，只被揮出4支安打，投出5次三振，唯一失分是開賽第4球被海盜開路先鋒霍爾維茲（Spencer Horwitz）轟出陽春砲，奪下單月第4勝，本季戰績升至8勝4敗、防禦率4.31。

洛磯開路先鋒麥卡錫（Jake McCarthy）1局下立刻回擊，面對海盜王牌投手史肯斯（Paul Skenes）揮出中外野深遠飛球，形成場內全壘打，追成1：1平手，3局下朗菲爾德（TJ Rumfield）關鍵安打攻下超前分，洛磯一路保持優勢到比賽結束。

麥卡錫締造隊史第20支場內全壘打紀錄，也是第2支首局首打席場內轟，3局下揮出二壘打，再靠朗菲爾德安打跑回第2分。

菅野去年效力金鶯隊30場先發投出10勝10敗、防禦率4.64，今年球季進行不到一半已有8勝；道奇山本由伸今天對金鶯先發6局失3分吞敗，本季戰績7勝5敗、防禦率2.65，大谷翔平7勝2敗、防禦率1.47，兩人勝場數並列日本投手第2。

史肯斯今天先發6局被揮出4支安打，出現兩次保送，飆出8次三振，失兩分吞敗，最近7次登板都未勝投，吞下5連敗，本季戰績掉到6勝7敗、防禦率2.86。

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菅野智之 日本 洛磯

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