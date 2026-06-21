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MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

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MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平一回歸就轟陽春砲，可惜沒能幫助山本由伸逃敗。 美聯社
大谷翔平一回歸就轟陽春砲，可惜沒能幫助山本由伸逃敗。 美聯社

道奇隊今天主場再戰金鶯隊，山本由伸先發6局失3分，雖繳出優質內容，但道奇打擊不振，全場只有4支安打，大谷翔平9局下轟出陽春砲，本季第16轟出爐，終場以2：3輸球，道奇、山本都終止4連勝，兩隊在3連戰前兩戰扯平。

山本用102球完成6局任務，最近連續3戰優質先發，被揮出6支安打，出現兩次保送，投出6次保送，失3分都是自責分，吞下6月首敗，本季戰績7勝5敗、防禦率2.65。

山本2局上被揮出兩支安打失1分，4局上先被揮出兩支安打、1次保送形成滿壘後，再被亞歷山大（Blaze Alexander）揮出二壘打失兩分；道奇打線一路被壓制，大谷最後一局開轟，再靠金鶯失誤攻下第2分，還是無力挽回戰局。

金鶯28歲左投羅傑斯（Trevor Rogers）投出本季代表作，先發7局只被揮出1支安打，出現兩次保送，投出6次保送，奪下本季第4勝（7敗）。

道奇打線嚴重貧打，5局下2出局才由艾德曼（Tommy Edman）揮出全隊首安，8局下追加第2安，不過都留下殘壘；大谷9局下面對金鶯第4任投手基崔奇（Andrew Kittredge），逮中94英里伸卡球，轟出413英尺中外野方向全壘打，生涯累積296轟，離「300轟俱樂部」近了。

大谷昨天迎接二寶出生，請陪產假暫離球隊，今天重返先發打線擔任指定打擊，4次1打數揮出1支安打，被三振1次，本季打擊率2成95、全壘打16支、打點43分。

道奇昨天對金鶯首戰6：5獲勝，今天以1分之差落敗，未能成為大聯盟本季首支50勝球隊，目前49勝28敗仍在國聯西區穩居第1。

2026世足賽

金鶯 大谷翔平 山本由伸

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