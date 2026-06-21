MLB／岡本和真致勝三分砲轟倒小熊 新秀年16轟追平松井秀喜

日籍重砲岡本和真今天客場對芝加哥小熊之戰在8局上雙方平手之際，轟出關鍵三分砲，也是本季第16號全壘打，成為藍鳥最終8比6擊退對手的贏球英雄。

這一轟讓瑞格利球場陷入一片驚呼，岡本擊球後站在打擊區看著球飛行，顯然對這球相當有把握，回到休息區前也露出笑容。這是他自13日主場對紐約洋基之戰後，睽違6場再度開轟。

根據統計，岡本新秀年已經累積16轟一舉追平前輩松井秀喜在2003年效力洋基時所創下的大聯盟首年16轟紀錄，也在日本球員挑戰大聯盟新秀全壘打排行榜上並列第4。

前3人分別是大谷翔平22轟、村上宗隆20轟、城島健司18轟，岡本和真和目前養傷中的村上宗隆都有機會超越大谷翔平的紀錄。

賽後談到這發致勝三分砲，岡本表示：「大家一棒接一棒串起來，我也覺得這個打席應該會輪到我。從當時的氣氛來看，那一局應該有機會。與其打成雙殺，我想著至少要打飛球或三振，如果球數落後，也要想辦法推進跑者。最後能變成全壘打當然最好。」

至於當下看著飛球的心情，岡本坦言只有一個念頭，就是希望球能飛出去。他說：「因為那一棒確實揮得很完整，所以我一邊盯著球，一邊祈禱它能飛越全壘打牆。」

藍鳥前一戰以2比16慘敗小熊，此役又一度陷入0比5落後，但最終完成逆轉。岡本認為，這樣的勝利對球隊接下來會有正面影響。他表示：「今天的這場逆轉勝利，相信能為明天注入一股強大的氣勢。團隊持續保持這種韌性是非常重要的，也是我們接下來該堅持的方向。」

談到追平松井秀喜大聯盟菜鳥年第16轟紀錄，岡本表示自己不會刻意去意識這件事。他說：「我真的只想全力打好眼前每一場比賽。不過，也正因為松井先生和許多前輩曾在這裡打球，才為我們開拓了這條道路，讓我們現在能站在這裡展現身手。我深知自己或許也逐漸走到類似的位置，未來也將會有更多後輩追隨這條路。」

「雖然我還有很多不足之處，但我會持續努力，期許自己能成為榜樣，為後續的選手們樹立更好的典範。」

藍鳥明天將繼續對戰小熊，岡本也有機會與今永昇太睽違3年後交手。對此岡本只強調，球隊贏球仍是最重要目標，他也會努力在比賽中做出貢獻。