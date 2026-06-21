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MLB／4支0不緊張！李灝宇連兩戰上演美技守備 美媒盛讚「超出預期」

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇連兩戰面對白襪上演美技守備。 美聯社
李灝宇連兩戰面對白襪上演美技守備。 美聯社

老虎今天再次於主場對上白襪，旅美好手李灝宇雖然在進攻端吞下4支0，未能延續近5戰敲6安的火燙手感，但仍用美技守備做出貢獻，也讓美媒盛讚「近期防守端很亮眼」。

李灝宇昨天對上白襪的比賽中，2局上才用一次精彩的「倒退嚕」守備沒收奎羅（Edgar Quero）近外野的沖天砲，今天再次上演美技守備。6局上班奈坦迪（Andrew Benintendi）敲出103.6英哩（約166.7公里）的強勁滾地球，眼看要穿過一二壘之間，卻硬是被李灝宇飛撲攔截，隨後傳向一壘造成出局。

最終老虎以4：1擊敗白襪，取得二連勝，李灝宇雖然吞下4支0但在守備端有建樹，賽後打擊率0.225，OPS（整體攻擊指數）則是0.598。而李灝宇連兩天在守備端的好表現，也獲得《Just Baseball》的作者史諾登（Clay Snowden）認可。他表示李灝宇近期的守備表現相當亮眼，「雖然守備不是他的強項，但在場上的表現比我預期的還要更好，打擊方面也持續進步。雖然還有進步空間，但目前確實在正確道路上前進。」

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