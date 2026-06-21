MLB／費城人哈波生涯首次完全打擊 史瓦柏單場3響砲穩居全壘打王

費城人隊今天在主場狂電大都會隊，哈波（Bryce Harper）締造生涯15年首次完全打擊紀錄，史瓦柏（Kyle Schwarber）單場3響砲，本季28轟穩居大聯盟全壘打王，終場以15：3大勝。

費城人打線面對大都會4名投手，全場揮出17支安打，哈波、史瓦柏都是5打數4安打，聯手攻下9分打點；哈波締造隊史第11次，也是大聯盟本季第2次完全打擊，小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）16日對洛磯隊之戰首開紀錄。

哈波1局下從培洛塔（Freddy Peralta）的手中轟出陽春砲，本季第16轟攻下勝利打點，費城人第3局瘋狂打了12人次進帳8分，哈波單局追加二壘打、一壘打，完全打擊聽牌，5局下揮出三壘打，完成生涯重大紀錄。

史瓦柏3局下先轟陽春砲，再轟3分砲，7局下又出現兩分砲，生涯第5次單場3響砲，全場攻下6分打點，全壘打數在大聯盟遙遙領先，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）24轟排名第2，也是美聯打者最多。