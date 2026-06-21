MLB／二寶爸大谷翔平重返先發打線 道奇、山本由伸都要拚5連勝

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場出賽，對金鶯隊進行3連戰第2戰，將推出山本由伸登板先發，大谷翔平迎接二寶出生後，將重返先發打線擔任指定打擊，全力幫助球隊爭取5連勝。

大谷翔平昨天賽前臨時被移出先發名單，請陪產假暫離球隊，也透過個人Instagram公布喜訊，宣布他和愛妻田中真美子迎接第2個孩子出生。

大谷夫妻去年4月迎來寶貝女兒，道奇官網再次恭喜大谷，形容「現在一家四口，如果算上愛犬Decoy，那就是五口之家了」。

道奇昨天對金鶯首戰6：5獲勝，本季49勝27敗是大聯盟最佳表現，山本本季出賽13場投出7勝4敗，今天也要挑戰5連勝，目前防禦率2.52在國聯排名第6。