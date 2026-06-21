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MLB／李灝宇4支0都是外野飛球 老虎贏球讓白襪掉到分區第2

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇4次打數沒有安打。 路透社
李灝宇4次打數沒有安打。 路透社

老虎隊今天繼續在底特律主場迎戰白襪隊，旅美好手李灝宇擔任先發7棒二壘手，全場4次打數沒有安打，老虎終場以4：1獲勝，3連戰前兩戰都贏，白襪讓出分區龍頭。

李灝宇4次打擊都揮出外野飛球出局，本季打擊率從2成35降到2成25，全壘打2支、打點10分。

老虎先發投手梅爾頓（Troy Melton）開賽第2球就被安東納奇（Sam Antonacci）轟出陽春砲，這也是白襪全場唯一得分；梅爾頓用84球完成6局任務，只被揮出這支安打，投出5次三振、3次保送，優質表現奪下本季第4勝，開季至今4連勝。

老虎指定打擊丁格勒（Dillon Dingler）5局下安打攻下追平分，7局下轟出陽春砲，全場攻下兩分打點，本季17轟、53分打點暫居隊上雙冠王。

白襪吞下2連敗、近5戰第4敗，美聯中區排名降到第2，守護者隊躍居分區榜首。

2026世足賽

老虎 白襪 梅爾頓

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